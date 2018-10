Meghan Markle toont voor het eerst haar babybuikje

The word is out: prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in verwachting van hun eerste kindje. Nu de hertogin haar zwangerschap niet langer hoeft te verbergen, kiest ze tijdens de tour door Australië voor een strakke witte kokerjurk waarin haar subtiele buikje goed te zien is.

Hoewel het Britse koningshuis niet bekend heeft gemaakt wanneer de royal baby precies verwacht wordt, gaat de Britse pers er vanuit dat Meghan nu twaalf weken zwanger is. De 37-jarige Amerikaanse actrice stapte in mei dit jaar in het huwelijksbootje met de Britse prins.

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: Getty Images.