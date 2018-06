Meghan Markle neemt déze belangrijke taak van koningin Elizabeth over

Meghan Markle en prins Harry zijn net een maand getrouwd, maar nu mag Meghan al een taak van de koningin overnemen. De twee hebben duidelijk een goede band, want de taak is heel belangrijk voor de koningin.

Deze zomer zijn een aantal jongeren uitgenodigd om langs te komen op Buckingham Palace. Afgelopen jaren was het de koningin die klaar stond om de jongeren te ontvangen, een taak die ze altijd heel serieus nam. Maar deze zomer zal Meghan haar plaats innemen.

Oefenen

Elizabeth vond het altijd heel belangrijk om te doen, maar toen Harry begin dit jaar ambassadeur van het programma werd, was het wachten tot Meghan hier ook een rol in zou krijgen. En die rol heeft ze dus gekregen. Gisteren kon ze alvast even oefenen op een receptie in het paleis, waar Harry ook een speech gaf. Daarin zei hij dat Meghan en hij er naar uitkijken om de ideeën van de jongeren te horen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty.