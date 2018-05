Meghan Markle gespot in Londen met déze betaalbare sneakers

Met nog maar twee weken te gaan tot de grote dag doet Meghan er duidelijk alles aan om er op haar best uit te zien in haar trouwjurk. De aanstaande van prins Harry werd vandaag gespot na een sportles in Londen.

Zelfs in haar sportoutfit ziet Meghan er nog uit om door een ringetje te halen. Ze koos na haar sportles voor een simpele legging en sportschoenen. En die sportschoenen, die zijn heel betaalbaar. De sneakers die Meghan droeg zijn de ‘Cortez’ sneakers van Nike die nog geen €90 kosten. De zomerse sneakers zijn leuk onder een spijkerbroek én een jurkje of rokje:

Deze schoenen ook aan je collectie toevoegen? Hier koop je ze:

Bron: Popsugar.com. Beeld: Getty.