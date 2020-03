Deze grappige bijnaam kreeg Meghan Markle van haar Suits-collega's

Meghan Markle is jarenlang een zeer geliefd onderdeel van de serie Suits geweest. Op de set heeft Meghan bijzondere vriendschappen opgebouwd. Van haar collega’s kreeg ze dan ook een bijzondere bijnaam.

In de podcast Vice Versa: Meghan Markle Escaping The Crown gaat het over de vriendschapsbanden tussen de hoofdrolspelers van Suits. Royaltydeskundige Omid Scobie onthulde in die podcast wat de bijnaam van Meghan is.

