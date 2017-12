Meghan Markle moet op bijzondere cursus voor ze met Harry trouwt

Een leven als prinses klinkt als een droomleven, maar daar komt meer bij kijken dan je denkt. Meghan Markle moet voor het huwelijk namelijk een hele bijzondere cursus volgen.

Als verloofde van prins Harry is Meghan mogelijk doelwit voor mensen met slechte bedoelingen, daarom moet Meghan op ‘ontsnappingscursus’. Ze krijgt les van experts van het Britse leger om zichzelf te kunnen verdedigen. Dat zal een week duren. Meghan leert in die week niet alleen om zichzelf te verdedigen, maar ook een aantal technieken om ongemerkt alarm te kunnen slaan wanneer ze iemand spreekt aan de telefoon of een videoboodschap moet opnemen wanneer ze bijvoorbeeld ontvoerd zou worden. Ook leert ze om los te komen wanneer ze vastgebonden is.

Reddingsoperatie

Dat klinkt allemaal niet heel gezellig, maar dat is nodig voor de veiligheid van Meghan Markle. Meghan leert bijvoorbeeld ook niet om agressief toe te slaan bij gevaarlijke situaties, maar om een reddingsoperatie makkelijker te maken. Ook Kate en Dina hebben deze trainingen moeten volgen.

Bron: HLN.be. Beeld: ANP.