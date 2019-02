Meghan Markle verschijnt binnenkort weer op televisie

Net nu we gewend zijn aan het idee van Meghan Markle als lid van het Britse koningshuis, en niet meer als actrice, lijkt daar verandering in te komen. Je zal haar tóch weer op de buis zien binnenkort.

Oké, niet als Rachel Zane, maar wel als feestende twintiger.

De rol

Nog voordat Meghan Markle een royal werd en zelfs voordat we Meghan als Rachel Zane in Suits zagen, had de ze een rol in The boys and girls guide to getting down. Die film werd nooit uitgebracht, maar dat gaat nu met Meghans nieuwe roeping als royal misschien toch gebeuren.

Meerdere delen

The Hollywood Reporter heeft bekend gemaakt dat de ondertussen acht jaar oude film, waarvan in eerste instantie maar één deel is uitgezonden, volledig wordt vertoond in Amerika (en dan wel alle delen).

Feestende twintiger

En daar zal het Britse koningshuis niet blij mee zijn. Meghan speelt namelijk de 20-jarige Dana, die niet bepaald vies is van drank, drugs en seks. En dat in het jaar dat waarin haar royal baby er ook nog eens aan komt. Of Meghan hier iets tegenin kan brengen is nog maar de vraag.

Bron: The Hollywood Reporter. Beeld: ANP