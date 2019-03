Meghan Markle breekt opnieuw met de royal tradities in haar keuze voor een oppas

Hoewel er eerder werd gedacht dat de moeder van Meghan Markle op de royal baby zou gaan passen, blijkt de vork toch anders in de steel te zitten. Meghan en Harry zijn namelijk op zoek naar een vaste oppas en niet zomaar eentje.

Waar het voor de royals een jarenlange traditie is om een nanny te nemen, zou de voorkeur van Meghan en Harry liggen bij een zogeheten ‘manny’.

Moderne Amerikaanse benadering

Dit betekent dat het koppel op zoek is naar een mannelijke oppas, in plaats van een vrouwelijke. “Meghan heeft toch veel meer feeling met de Amerikaanse gebruiken dan met die van Engeland. Ze wil graag een in haar ogen meer verlichte, moderne Amerikaanse benadering introduceren in het Britse koningshuis”, zo verklaart een insider aan The Sun.

