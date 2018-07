De meningen zijn verdeeld: heeft Meghan Markle ineens een koninklijk Brits accent?

Nu Meghan Markle officieel de vrouw is van prins Harry zijn alle ogen op haar gericht. Én oren, want het lijkt er ineens op of de Duchess een stuk Britser en koninklijker klinkt, dan ze eerst deed.

Althans, dat vinden flink wat mensen, nadat dít filmpje op internet circuleerde…

Meghan said my name, that’s me done😭 pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) 14 juni 2018

In de serieuze Engelse krant The Guardian buigt een heuse dialectcoach zich over de kwestie . Volgens deze John Fleming zijn er wel degelijk subtiele verschillen op te merken: “De manier waarop Meghan de ‘R’ uitspreekt, is lichtjes anders. Uit recente geluidsfragmenten blijkt dat ze de R nu minder hard uitspreekt, dan in het Amerikaans. Ze maakt ook gebruik van de typische Britse klinker, die normaal in het woord ‘thought’ voorkomt, in de zin “We all had a nice day”, in het woord ‘all’.”

Meningenpolitie

Maar is dat wel echt zo? Op Twitter werd de welles-nietes-discussie vurig gevoerd.

Meghan Markle sounding like an international student that picks up the British accent in the first week pic.twitter.com/g40ncqevzG — Tallie Dar (@talliedar) 8 juli 2018

Simple psychology says that a person does not change their accent unless they consciously choose to And Meghan has not lived in England long enough for her accent to change anyway pic.twitter.com/0goFwlntAR — problematic aries ♈️ (@vintagexpast) 8 juli 2018

People are trippin about meghan markle having a british accent now but i was in mississippi for 2 weeks for bible camp and i left sounding like a hillbilly. It happens, it is not on purpose lmaaao — mama👑 (@AmandaBalliache) 7 juli 2018

Everyone is hating on Meghan Markle’s new accent but after watching one Harry Potter movie, I too, turn British. — Dakota Samberg (@DakotaSamberg) 7 juli 2018

Meghan does not have an English accent. Stop it. — Meghan Maven (@MeghanMaven) 7 juli 2018

People think Meghan Markle has picked up a British accent. pic.twitter.com/ic33Ws7Pje — Sunrise (@sunriseon7) 7 juli 2018

Nog even zwijmelen? Dit waren de eerste beelden van prins Harry en Meghan als verloofd stel:

Bron: GVA. Beeld: ANP