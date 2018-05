Wat Meghan Markle met haar bruidsboeket heeft gedaan zal je verbazen

Het is toch wel een beetje het hoogtepunt voor sommige bruiloftsgasten: het vangen van het bruidsboeket. Benieuwd wie die prachtige bos bloemen van Meghan heeft bemachtigd? Helemaal niemand.

Wat een domper hè? Helemaal niemand heeft kunnen strijden om dat mooie witte bruidsboeket, vol met bloemen die prins Harry heel traditiegetrouw zelf heeft uitgekozen (tekst gaat verder onder de foto).

Het boeket is op de huwelijksdag zelf namelijk al overgebracht naar Westminster Abbey in Londen. De bloemen liggen daar nu op het Graf van de Onbekende Soldaat, heeft de kerk zelf bekendgemaakt.

Traditiegetrouw

En hoewel er voor deze koninklijke bruiloft veel tradities verbroken werden, is het weggeven van het bruidsboeket een traditie die Meghan en Harry in ere hebben gehouden. Koningin-moeder Elizabeth I, de moeder van de huidige queen, begon met de traditie toen ze trouwde met koning George VI. Ze wilde op die manier haar broer Fergus herdenken, die in 1915 stierf tijdens de Eerste Wereldoorlog.

