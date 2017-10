'Meghan Markle maakt drastische keuze in haar carrière'

Actrice en vriendin van prins Harry, Meghan Markle, heeft een belangrijke keuze genomen.

Ze heeft volgens meerder bronnen laten weten dat ze stopt met acteren.

Stoppen

Meghan speelt al jarenlang in de hitserie Suits. De reden dat ze stopt met haar werk zou zijn dat ze haar rol als prinses niet kan combineren met haar acteerwerk. ‘De actrice maakt zich gereed om prinses te worden en heeft de bazen van de Amerikaanse rechtbankserie laten weten te stoppen’, zo melden Britse media.

Vrijwilligerswerk

Wat ze dan nu zoal gaat doen? ‘Ze geniet heel erg van haar vrijwilligerswerk voor Unicef en zal die werkzaamheden gaan uitbreiden.’ Het management van Meghan heeft het verhaal nog niet bevestigd, maar toch schrijven meerdere bronnen over deze keuze. En waar rook is, is nu eenmaal vaak vuur… ‘ Volgens Britse media komt een verloving met prins Harry er dan ook snel aan.

Bron: AD. Beeld: ANP