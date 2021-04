Meghan Markle sprak koningin Elizabeth voor de uitvaart van prins Philip

Dat Meghan Markle niet bij de uitvaart van prins Philip aanwezig was, betekent niet dat de hertogin niet klaarstond voor koningin Elizabeth. Bronnen melden aan People Magazine dat Meghan in de dagen voor het afscheid van Philip contact opnam met de oma van Harry.

De trip naar Engeland was voor Harry om meerdere redenen lastig. Niet alleen moest hij afscheid nemen van zijn opa, ook moest hij Meghan en Archie achterlaten in Los Angeles. Ook zette hij voor het eerst in meer dan een jaar tijd voet op Engelse bodem.

Sinds Megxit en het roemruchtige interview met Oprah Winfrey is de relatie van Harry en Meghan met het Britse koningshuis bekoeld. De banden worden inmiddels weer aangehaald en met Elizabeth in het bijzonder heeft het paar altijd contact gehouden. Daarom is het niet verwonderlijk dat Meghan Elizabeth tijdens deze moeilijke periode steun biedt.

“Meghan sprak met Harry vlak voor de begrafenis van zijn opa”, vertelt de bron. Ze zou hem op het hart hebben gedrukt dat het goed gaat met haar en hun zoon en dat hij zich echt geen zorgen hoeft te maken. “Meghan en Archie hebben eerder die week ook met de Queen gesproken.” Harry liet eerder al weten dat hij zijn opa en oma regelmatig sprak via een Zoom-sessie. Op die manier konden ze de kleine Archie zien opgroeien.

Meghan was niet bij de uitvaart

De dokter van Meghan vond het onverantwoord als ze op dit moment in haar zwangerschap in het vliegtuig naar Engeland zou stappen. Ze is in de zomer uitgerekend van haar tweede kindje. Om die reden was Harry genoodzaakt om in zijn eentje naar zijn thuisland af te reizen en daar dagen in quarantaine te verblijven, zodat hij de uitvaart kon bijwonen.

Alle details over de uitvaart kun je hier nog eens rustig teruglezen.

Goede band

Sinds de allereerste ontmoeting hebben Meghan en Elizabeth een goede band, zo liet Meghan weten in haar Oprah-interview. Het is zelfs de koningin die Meghan vertelde dat ze haar acteercarrière voort kon blijven zetten als ze geen koninklijke verplichtingen wilde uitvoeren. Desalniettemin stopte Meghan met haar grote rol in de hitserie Suits nadat ze zich met Harry verloofde.

De Britse journalist Andrew Morton vertelt in een podcast: “Ze kregen de ruimte en kregen ook verschillende voorstellen om in andere landen te gaan wonen om vanuit daar werkzaam te zijn als ambassadeurs voor de jeugd. De koningin heeft ze de mogelijkheid gegeven om naar een plek te gaan waar ze zelf graag wilden zijn. Daarnaast heeft ze tegen Meghan gezegd dat ze door kon gaan met haar acteercarrière als ze het niet zag zitten om aan de slag te gaan als fulltime royal. Die keuze lag bij haar.”

Hoe het er nu voorstaat met de Britse royals in Amerika vertelt royaltyverslaggever Rick in onderstaande video.

Beeld: Brunopress