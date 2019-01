Waarom vrouwen door Meghan Markle massaal déze cursus willen volgen

Meghan Markle is niet alleen een van de populairste vrouwen van Engeland, ook in haar thuisland Amerika wordt ze op de voet gevolgd. Daar is ze zelfs zo populair dat vrouwen een cursus gaan volgen om meer op haar te lijken.

Amerikaanse vrouwen kunnen geen genoeg krijgen van Meghan en willen alles van haar weten, zodat ze zich net als de hertogin kunnen gedragen. Daarom volgen steeds meer Amerikaanse vrouwen etiquettelessen om ‘de netste versie van zichzelf’ te worden. Een etiquette-expert zegt tegen The Daily Express dat haar cursussen tegenwoordig snel volgeboekt zijn.

Deftiger

Expert Myka Meier zei daarover: “Meisjes willen theefeestjes houden en vrouwen willen deftiger worden. We zien het gebeuren en het is heel leuk.” Toch spreekt niet iedereen vol lof over de manieren van Meghan. In Engeland krijgt ze regelmatig commentaar, omdat ze zich niet altijd aan de koninklijke regels houdt door bijvoorbeeld donkere nagellak te dragen of ‘blote’ jurken te dragen. Maar uiteindelijk wil de meerderheid van de vrouwen tóch op haar lijken.

Bron: Msn.com. Beeld: Getty.