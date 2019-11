Lief: Meghan Markle laat droom Belgisch meisje (9) uitkomen

De droom van een 9-jarige Belgische danseres is uitgekomen dankzij niemand minder dan Meghan Markle. En dat allemaal dankzij déze bijzondere video.

De hertogin van Sussex zag een prachtige video voorbijkomen van een dansende Anae met haar danslerares Jeny Bonsenge. Ze was zo onder de indruk van de dans, dat ze de video doorstuurde naar Ellen DeGeneres. En van het een kwam het ander.

Amerika

De video was binnen de kortste keren wereldwijd 16 miljoen keer bekeken en daarom nodigde de Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres het meisje en haar lerares uit om over te vliegen naar Amerika, zodat ze in een van haar talkshows konden dansen.

Meghan

Alleen de uitnodiging van Ellen om in haar populaire talkshow te dansen, was al een droom die uitkwam. Maar Anae werd helemaal enthousiast toen ze hoorde hoe Ellen de video van haar had gevonden. “Meghan Markle stuurde me jullie video door”, vertelt Ellen enthousiast aan Anae en Jenny, toen ze bij haar op de bank zaten. Anae was duidelijk door het dolle heen.

Cheque

Niet veel later mocht het duo op het podium hun danskunsten laten zien. Het optreden ging ontzettend goed en Ellen was erg onder de indruk. En of dat allemaal nog niet genoeg was, werd het duo aan het eind nog verrast met een cadeaupakket én een cheque ter waarde van 10.000 euro.

I flew these dancers here all the way from Belgium. That’s how good they are. pic.twitter.com/3qTm7BYrth — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 1, 2019

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP