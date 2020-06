Meghan Markle vertelt over eigen ervaring met racisme in opgedoken video

De hele wereld komt in grote getale in opstand tegen racistisch politiegeweld. Meghan Markle kan als dochter van een witte vader en een zwarte moeder over dit onderwerp meepraten.

Hoewel het filmpje waarin Meghan zich uitspreekt over racisme stamt uit 2012, is het nu relevanter dan ooit. En is er, verdrietig genoeg, in 8 jaar tijd blijkbaar weinig veranderd.

Buitenbeentje

“De meeste mensen konden mij nooit echt thuisbrengen, omdat ik er niet per se zwart of wit uitzag. Dus ik heb me heel lang een buitenbeetje gevoeld. Daarbij heb ik ook hele vervelende, kwetsende woorden naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Hoewel me dat ontzettend raakte, heeft het me ook gevormd”, vertelt ze in de video.

N-woord

Meghan maakte van dichtbij mee hoe haar moeder werd aangevallen om haar huidskleur. “Een paar jaar geleden hoorde ik iemand het N-woord zeggen tegen mijn moeder. Dat gaf me te denken. Naast persoonlijk geraakt te worden door racisme, is ons land en eigenlijk de hele wereld ermee besmet. Ik ben ontzettend trots op mijn afkomst, maar ik hoop dat als ik ooit kinderen krijg mensen wat meer ‘open-minded’ zijn en dat het heel normaal is om in een gemixte wereld te leven.”

