Meghan Markle deelt emotionele boodschap over protesten Amerika

In een video, gericht aan de leerlingen van haar oude middelbare school, heeft Meghan Markle zich voor het eerst uitgesproken over de dood van George Floyd en de protesten in Amerika.

In de video feliciteert Meghan alle net-afgestudeerden met hun diploma en deelt ze een mooie boodschap over racisme en politiegeweld.

De video werd vanuit haar huis in Los Angeles opgenomen als deel van de virtuele afstudeerceremonie voor de laatstejaarsstudenten. Meghan vertelt dat ze zich al weken op de toespraak heeft voorbereid, maar door de ‘verschrikkelijke’ omstandigheden in Amerika toch van haar ingestudeerde tekst afwijkt.

“Ik wist niet zo goed wat ik tegen jullie kon zeggen. Ik wilde het juiste zeggen en ik was echt zenuwachtig dat ik het niet zou doen of dat mijn woorden uit hun verband zouden worden getrokken”, geeft ze toe. “Maar het enige foute dat je nu kunt doen, is niets zeggen. Het leven van George Floyd deed ertoe, het leven van Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice en nog zoveel anderen deed ertoe.”

Politiegeweld

Vervolgens vertelt de hertogin over hoe zij aan haar middelbare school begon in 1992. Ook toen waren er protesten tegen politiegeweld, naar aanleiding van een video die uitkwam waarin agenten de Afro-Amerikaanse man Rodney King aanhielden en in elkaar sloegen. “Die herinneringen gaan nooit meer weg”, legt Meghan uit. Ze vindt het dan ook verschrikkelijk dat de geschiedenis zich nu herhaalt.

Levensles

Als laatste deelt Meghan nog een belangrijke levensles die ze meekreeg op de middelbare school. “Vergeet niet om altijd andermans behoeften boven je eigen angsten te zetten”, klinkt de spreuk. “Dat is me mijn hele leven bijgebleven.” Verder vindt ze het spijtig dat de studenten ‘nog altijd in een wereld opgroeien waar dit aan de orde is’. “Jullie zullen voor altijd een onderdeel zijn van de Black Lives Matter-beweging.”

Racisme

Eerder deze week dook er al een oud filmpje op van Meghan waarin ze vertelt over haar eigen ervaring met racisme. Hoewel het filmpje in 2012 is opgenomen, is het nu relevanter dan ooit. En verdrietig genoeg is er in 8 jaar tijd blijkbaar weinig veranderd.

“George Floyd’s life mattered and Breonna Taylor’s life mattered and Philando Castile’s life mattered and Tamir Rice’s life mattered.” Duchess Meghan has shared a powerful video with @IHPandas Immaculate Heart High School’s class of 2020 for their graduation.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/BzUmfnKICb — Omid Scobie (@scobie) June 4, 2020

