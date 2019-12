Hier vieren Meghan Markle en prins Harry dit jaar kerst

Meghan Markle en prins Harry vieren dit jaar kerst niet met de andere leden van het Britse koningshuis. Dat was al bekend, maar het was nog gissen waar het koninklijke koppel de feestdagen dan wél door zou brengen. Een woordvoeder van Buckingham Palace heeft de locatie maandag bekendgemaakt.

Ze blijven in ieder geval niet in Engeland, zo blijkt.

Niet in Engeland

De geruchtenmolen draaide op volle toeren, toen bleek dat Meghan Markle en prins Harry niet in Engeland zouden zijn tijdens de kerstdagen. Er werd in de Britse media geschreven dat dit te maken zou hebben met allerlei ruzies binnen het koningshuis, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Mediadrukte ontvluchten

Het koningspaar besloot simpelweg de mediadrukte te ontvluchten, en daarom niet in Engeland te blijven. Een woordvoerder melde eerder al dat Harry en Meghan erg verlangden naar een low-key kerstmis. En die gaan ze dus ook vieren, ver weg van de Britse pers. Niet in Amerika zoals eerder vermoed werd, maar in Canada!

Canada

De keuze voor Canada is een logische, meldt de betreffende woordvoeder van Buckingham Palace. “De hertog van Sussex heeft Canada de afgelopen jaren vaak bezocht en de hertogin heeft er 7 jaar gewoond voordat ze lid werd van de koninklijke familie.” Het koningspaar heeft sinds eind november vakantie en vertoeft naar verluid nú al in Canada.

Bron; Blauw bloed. Beeld: ANP