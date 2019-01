Meghan Markle reageert geweldig nadat ze wordt uitgemaakt voor 'fat lady'

Meghan Markle is hoogzwanger en ziet er nog immer stralend uit. Toch vond een omstander het nodig haar ‘als grapje’ uit te maken voor een dikke mevrouw.

Zelfs de royals zijn niet immuun voor ongemakkelijk commentaar. Dat was ook het geval toen Meghan woensdag een dierenopvang bezocht. Dankzij publieke donaties kan deze stichting internationaal verwaarloosde honden en katten verzorgen.

Dikke dame

Uiteraard deed de hertogin van Sussex dat in stijl. Ze droeg een ton-sur-ton outfit met een kasjmieren jas, Manolo Blahnik hakken, een tas van Stella McCartney én een wollen jurk uit de H&M positielijn. Na een praatje met een groep mensen, sloot één vrouw haar verhaal nogal opmerkelijk af. “Je bent een lieve dame. Dat de heer je maar mag zegenen.. en je bent een dikke dame!”

Bolle buik

Gelukkig voelde Meghan zich niet aangevallen en reageerde ze sportief. “Ik neem het!”, lachte ze. De opmerking van de vrouw was duidelijk niet onaardig bedoeld en gericht op haar bolle buik. In onderstaand filmpje kun je horen hoe het ging:

Do my ears deceive me? Quite possibly the first time the Duchess of Sussex has been called a “fat lady” and loved it pic.twitter.com/xR2NelQyAW

— Hannah Furness (@Hannah_Furness) January 16, 2019