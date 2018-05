Dít is de reden waarom Meghan Markle geen bruidsmeisje zal hebben

Vandaag maakte Kensington Palace nóg meer details bekend over het huwelijk van prins Harry en Meghan op 19 mei. Zo kregen we antwoord op de grote vraag: wie is het bruidsmeisje van Meghan op de grote dag?

Dat antwoord is simpel: er is geen bruidsmeisje. Volgens een woordvoerder van Kensington Palace heeft Meghan een hechte vriendinnengroep en zou ze niet maar één vriendin kunnen kiezen. Toch hoeft ze het niet helemaal alleen te doen. Een paar dagen voor de bruiloft zullen haar vriendinnen al naar Engeland komen om haar te helpen met de voorbereidingen. Meghan heeft ook goede vervanging geregeld voor haar vriendinnen; ze zal begeleid worden door een groep kinderen. Dat was ook het geval bij de bruiloft van Kate en William. Grote kans dat kleine George en Charlotte met Meghan de kerk in lopen.

Eerste ontmoeting

Ook de ouders van Meghan zullen aanwezig zijn bij de bruiloft. Zij hebben allebei een speciale rol. De moeder van Meghan zal met haar in de auto naar Windsor Castle rijden, waar haar vader het van haar overneemt en Meghan naar het altaar zal begeleiden. Een week van tevoren vliegen de twee al naar Londen om de royals te ontmoeten. Dat zal ook de eerste keer zijn dat prins Harry de vader van Meghan ontmoet. Naast Meghan’s familie hebben Harry en Meghan ook de twee zussen en broer van Diana uitgenodigd. Ook Kate zal slechts enkele weken na de bevalling aanwezig zijn op de grote dag.

Huwelijksreis

Het stel gaat ook huwelijksreis, maar pakken niet meteen na de grote dag hun koffers in. Een week na het huwelijk maken ze hun eerste officiële opwachting als getrouwd stel dus de reis zal nog even moeten wachten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: Getty.