Meghan Markle is genomineerd voor déze prijs

Het is in de koninklijke geschiedenis nog nooit gebeurd, maar het is Meghan Markle gelukt. Ze is dankzij haar prachtige kledingstijl genomineerd voor een Amerikaanse Teen Choice Award.

Om precies te zijn is Meghan genomineerd voor de Choice Style Icon Award en dat maakt haar de eerste royal ooit. Er werd in de koninklijke geschiedenis namelijk nog nooit eerder iemand genomineerd voor de Teen Choice Award.

Items

Dat de kledingstijl van Meghan door de media in de gaten wordt gehouden, is een understatement. Haar outfits worden nauwkeurig onder de loep genomen. Er zijn speciale sites opgericht om alle outfits van de vrouw van prins Harry bij te houden. Hierdoor zijn alle jurken, jassen, tassen, accessoires en schoenen die ze draagt dan ook in no-time uitverkocht.

Surfboard

Meghan neemt het 12 augustus op tegen Blake Lively, Chadwick Boseman, Harry Styles, Migos en Zendaya. Fans kunnen online hun stem uitbrengen. Mocht ze de award in de vorm van een surfboard winnen, dan zal de Hertogin van Sussex haar fans waarschijnlijk moeten teleurstellen, want de kans dat Meghan bij de award-show aanwezig zal zijn is nihil. Sinds Meghan met de Britse prins Harry is getrouwd, zijn er namelijk veel dingen die ze niet meer mag of kan doen.

Nog een keer terugblikken op de eerste beelden van de verloving tussen prins Harry en Meghan? Dat kan!

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Page Six. Beeld: ANP