Zó ziet Meghan Markle eruit als ze haar 'gewone' kleding draagt

Meghan Markle moet, nu ze de vrouw van prins Harry is, vaak chique kleding aan. Lange jurken, niet te bloot, niet te wild.

Maar in haar eigen tijd kan ze zich wat meer casual kleden. En dat doet ze dan ook graag.

Er wordt dan ook een foto van haar gedeeld op social media waarop te zien is dat ze ook soms gewoon lekker kiest voor een simpele broek met een blouse. Ze draagt er zelfs geen hakken onder, maar platte ballerina’s. Deze outfit droeg ze naar een polowedstrijd. Dit is duidelijk haar eigen smaak, want de Queen heeft liever dat ze altijd jurken draagt. Toch maakt Meghan het Britse koningshuis op deze manier wat hipper.

Bron: Beau Monde. Beeld: ANP