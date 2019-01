Meghan Markle showt trots haar babybuik in prachtige glitterjurk

Waar Meghan woensdag ’s middags nog koos voor een outfit van een paar tientjes van H&M, haalde ze ’s avonds alles uit de kast. Harry en Meghan bezochten een voorstelling voor het goede doel en deden dat in stijl.

Het koninklijke stel was woensdagavond aanwezig bij een voorstelling van Cirque de Soleil voor het goede doel. Meghan verscheen daar in een lange glitterjurk -mét split- waarin ze trots aan iedereen haar babybuik kon laten zien. Wat zag ze er prachtig uit:

The Duke and Duchess of Sussex arrive at the #TOTEM premiere in support of @Sentebale. @Cirque @KensingtonRoyal pic.twitter.com/X3XUOoxaX9

— @Sentebale (@Sentebale) 16 januari 2019