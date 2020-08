Meghan Markle geeft openhartig interview: “Het voelt goed om thuis te zijn”

Meghan Markle heeft de afgelopen tijd heel goed op haar woorden moeten letten. Nog steeds wel, maar ze doet in een nieuw interview openhartige uitspraken.

Over haar beperkingen in het Britse koningshuis, maar ook haar verdriet in Amerika.

Verdrietige Meghan Markle

Meghan en Harry besloten begin 2020 het Verenigd Koninkrijk achter zich te laten en te verhuizen naar Canada, waar Meghan vóór ze met Harry trouwde woonde. Al snel stond de volgende verhuizing op de planning: sinds juli woont het koppel met baby Archie in Amerika, waar Meghan geboren is. In Los Angeles proberen ze samen een nieuw leven op te bouwen. “Ik heb bijna tien jaar niet in Amerika gewoond”, vertelt Meghan tijdens een interview met The 19th.

Terugkomen vond ze bitterzoet. “Het was verwoestend en verdrietig om te zien waar ons land stond”, refereert ze naar de dood van George Floyd. Maar ze benoemd ook de positieve dingen die ze ziet. “Als er een positief randje zit aan de dood van George Floyd, zijn het de vredige protesten, de stemmen die nu gehoord worden, de manier waarop mensen hun eigen rol met betrekking tot discriminatie erkennen. Het ging van verdriet naar pure inspiratie.”

Stem laten horen

Als Britse royal mag je niet je politieke voorkeur uiten, laat staan stemmen. “Mijn man heeft nooit kunnen stemmen”, zegt Meghan over de strenge Engelse koningshuisregels. Dat mag hij nu als Amerikaanse burger wél. Op dinsdag 3 november vinden de Amerikaanse verkiezingen plaats. En dan gaan Meghan en Harry ook naar de stembus. “Ik kan zien dat de tijden veranderen”, vervolgt Meghan. “Ik kijk er naar uit om daar onderdeel van te zijn. En mijn stem te kunnen gebruiken, wat ik de afgelopen tijd niet heb kunnen doen. Ja, het voelt goed om weer thuis te zijn.”

