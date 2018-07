Hier koop je Meghans favoriete zomerhoed voor weinig

Meghan Markle heeft haar garderobe een beetje aangepast sinds ze is verhuisd naar Kensington Palace, maar voor haar favoriete hoed heeft ze zeker een plekje gereserveerd.

De 36-jarige Duchess is veelvuldig gespot met een witte Panama-hoed met zwarte rand van het merk Madewell x Biltmore. Ze droeg hem onder andere tijdens vakanties in Spanje en Italië, op Wimbledon, en de hoed werd ook ingepakt voor een romantische vakantie met prins Harry op Jamaica.

Uitverkocht

Wij begrijpen wel waarom deze hoed zo vaak mee op reis gaat, want het maakt je oufit op subtiele wijze helemaal af. Het exemplaar van Madewell was – zoals bijna alles wat Meghan draagt – in een mum van tijd helemaal uitverkocht, maar wij vonden hier een betaalbare lookalike voor slechts €19,99. Shoppen maar!

Bron: People.com. Beeld: ANP