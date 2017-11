Dít zijn de 2 honden waar Meghan Markle het over had in het grote interview

Meghan Markle en koningin Elizabeth hebben al één ding gemeen: ze houden allebei van honden.

Elizabeth wint het met haar 4 honden Willow, Whisper, Vulcan en Candy, maar Meghan heeft 2 honden: Guy en Bogart. In het interview dat het stel maandag gaf, vertelde Harry al dat Meghan meteen favoriet was bij de honden van zijn oma. Meghan voegde daar aan toe dat ze Guy mee heeft genomen naar Notthingham Cottage om daar met haar en Harry te komen wonen en dat haar andere hondje nu bij goede vrienden in Canada woont. Op Instagram deelt Meghan regelmatig schattige kiekjes van haar honden:

Nap time before night shoots for @suits_usa with my Guy #adoptdontshop #snuggles #myguy Een bericht gedeeld door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 29 Jul 2016 om 1:58 PDT

Me and my guy. Good to be home. #snuggles #homesweethome #adoptdontshop Een bericht gedeeld door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 4 Sep 2016 om 4:41 PDT

A moment of zen #adoptdontshop #weekend Een bericht gedeeld door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 6 Nov 2016 om 7:13 PST

My loves #adoptdontshop #happysunday Een bericht gedeeld door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 23 Okt 2016 om 2:59 PDT



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: ANP.