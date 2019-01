Door Meghan Markle willen honderden mensen nu dít hondje adopteren

Meghan Markle bezocht deze week een dierenasiel. Foto’s van de hertogin met een Jack Russell in haar armen vlogen de wereld over.

En nu willen honderden mensen het nieuwe baasje van Minnie worden.

Advertentie

Populairste hondje

Meghan is de royal ascot van dierenasiel Mayhew. Het is haar taak om meer aandacht te vragen voor de adoptie van dieren uit het asiel. Met succes. Sinds Meghan knuffelend met Jack Russell Minnie op de foto is gezet, wordt het asiel overspoeld met telefoontjes en mailtjes. Vooral voor Minnie. “Ze is momenteel ons populairste hondje”, laat een medewerker van het dierenasiel weten aan Daily Mail.

Meghan <3 Minnie

Of Meghan Minnie zelf niet mee naar huis wilde nemen? “De hertogin vertelde ons dat ze dat dolgraag zou willen, maar het er simpelweg te druk voor heeft met een baby op komst.” En daarom wordt er verder gezocht naar een nieuw baasje voor Minnie, wiens vorige baasjes niet meer voor haar konden zorgen. Aan animo in ieder geval geen gebrek.

Verlegen

Dat wordt iene-miene-mutte en een zoektocht naar het beste baasje. Naast dat het natuurlijk hartstikke bijzonder is om een hondje in huis te nemen die Meghan Markle in haar armen heeft gehad, is Minnie ook nog een ‘erg lief’ hondje, zo omschrijven de medewerkers haar. “Ze is een beetje verlegen en nerveus als je haar voor het eerst ontmoet.” Maar ook erg knuffelig, zo was te zien op de foto’s met Meghan. “Ze zoekt naar een nieuw thuis waar haar baasje alle tijd voor haar heeft om voor haar te zorgen en haar te trainen.”

Meghans honden

Toen Meghan nog in Toronto woonde, had ze zelf ook twee honden uit het asiel: een beagle genaamd Guy en een mix tussen een labrador en een herder genaamd Bogart. Guy is meeverhuisd naar Engeland, maar Bogart was helaas te oud om te reizen en is geadopteerd door vrienden van Meghan.

Meer lezen over Meghan Markle?

Híer gaat Meghan Markle waarschijnlijk bevallen:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP