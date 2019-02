Zo zou Meghan Markle eruitzien met hoogblond haar

Meghan Markle wordt op de voet gevolgd: iedereen leeft mee met haar zwangerschap en leven als Britse royal.

Als fotografen de kans krijgen, dan maken ze gelijk een foto van de hertogin.

Dat is even anders

En ja, dat levert bijna altijd een prachtig plaatje op: want Meghan is een mooie vrouw om te zien. Ook haar coupe mag er zijn: haar haren zitten altijd chique en stijlvol. Hoewel ze haar haren de laatste tijd steeds vaker ‘vast’ draagt en het opsteekt, is haar haar ook los erg geliefd. Zulk haar willen we allemaal wel… Maar wat als Meghan nou eens gek doet, en bij de kapper voor een compleet andere look gaat?

Wij waren benieuwd naar hoe Meghan eruit zou zien als ze hoogblond haar zou hebben. En eerlijk? Het resultaat liegt er niet om: ze is een duidelijke, echte brunette. Want deze haarkleur maakt haar bijna onherkenbaar.

Wat vind jij? Zou ze het eens moeten proberen of vooral níet moeten doen?

Beeld: ANP