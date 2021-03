De Britse pers zou de aanstichter van haar mentale problemen zijn geweest vertelt ze, maar dat zorgt er na uit uitkomen van het interview niet voor dat de berichtgeving uitblijft. Een acceptabelere toon is ook in geen velden of wegen te bekennen, want de koppen van de Britse media zijn op z’n zachts gezegd aanstootgevend te noemen.

ITV-journalist Piers Morgan twittert dat hij het interview van het koningspaar “verachtelijk” vindt. Hij schrijft: “Prins Harry en zijn vrouw hebben net twee uur lang alles waar de koningin voor staat en zo hard voor gewerkt heeft met de grond gelijk gemaakt. En dat terwijl ze doen alsof ze haar steunen.”

Let’s be clear: Prince Harry and his wife just spent two hours trashing everything the Queen stands for & has worked so hard to maintain, whilst pretending to support her.

And they did it while her 99yr-old husband Philip is seriously ill in hospital.

It’s contemptible. pic.twitter.com/W8dBoNI7d8

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021