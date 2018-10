In déze jurk is de babybuik van Meghan Markle al heel goed te zien

Nu we weten dat Meghan Markle zwanger is, is haar buik toch wel een van de eerste details waar onze ogen naartoe glijden als er weer nieuwe kiekjes van haar binnendruppelen.

Tot nu toe spotten we een bescheiden buikje, die wij ook na het eten of zelfs standaard hebben. Maar gezien Meghans ranke postuur voordat ze zwanger werd, was haar babybuik in déze prachtige galajurk dinsdagavond wel heel goed te zien.

Hint naar geslacht?

Meghan is nu dertien weken zwanger en dat betekent dat ze in de laatste week van het eerste trimester zit. Deze periode kenmerkt zich onder meer door haar buik die nu écht gaat groeien. De kleur van Meghans galajurk is je vast ook al opgevallen: babyblauw. Of dit een hint is naar het geslacht van het kindje? Meestal wordt dat bij de twintigwekenecho pas duidelijk – tenzij je na zestien weken voor een pretecho gaat. Maar met de nub-theorie kun je het al met twaalf weken weten. Maar laten we er voor nu maar van uitgaan dat Meghan de kleur simpelweg heel mooi vindt.

Ook babyblauw aan je garderobe toevoegen? Bij De Bijenkorf shop je de mooiste truien, vesten, blouses, jurken, rokken én jassen in die kleur.

Een bericht gedeeld door K-Town Chics (@ktownchics) op 24 Okt 2018 om 1:39 (PDT)

Een bericht gedeeld door Seasoned BuzzFeed (@seasonedbf) op 24 Okt 2018 om 1:54 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nari Kesari (@nari.kesari) op 24 Okt 2018 om 1:31 (PDT)

Een bericht gedeeld door Harper’s Bazaar Ukraine (@harpersbazaarukraine) op 24 Okt 2018 om 12:45 (PDT)

Bron: Ouders van Nu. Beeld: BrunoPress.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Deze titel krijgt het kind van Meghan en Harry: