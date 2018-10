Oeps: Meghan Markle draagt een jurk waar het prijskaartje nog aan hangt

Meghan Markle ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Toch maakte ze gisteren een zeldzame mode-blunder toen ze samen met prins Harry in Tonga aan kwam.

Aan haar prachtige rode jurk hing namelijk nog een prijskaartje. Oeps… foutje!

Tonga

Het is de tiende dag van hun bezoek aan Australië, Fiji, de eilandengroep Tonga en Nieuw-Zeeland. Vandaag is het koningspaar naar eilandengroep Tonga in Polynesië gevlogen. Daar werden ze verwelkomd door prinses Angelika Latufuipeka en een paar dansers in traditionele kleding.

Oplettende fans

Meghan zag er geweldig uit in de vuurrode jurk van Self-Portrait (345 pond), met haar blauwe klassieke Manolo Blahnik BB pumps en zwarte Christian Dior clutch. Toch is het een paar oplettende fans opgevallen dat de hertogin van Sussex vergeten was een loshangend label af te knippen. Op sommige momenten zag je namelijk onder aan de jurk een labeltje hangen. Ach, zoiets kan de beste overkomen, niet waar?

A minor fashion faux pas for Meghan, as the label of her gorgeous red Self Portrait dress can be seen hanging down as she walks the red carpet in #Tonga https://t.co/RtpTW86PoE — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 25, 2018

Dress fail for Meghan Markle who leaves label showing on £345 frock https://t.co/1fkoe8mDRR pic.twitter.com/OUcBxF7ROg — DailyHaroof.com (@DailyHaroofcom) October 25, 2018

BEKIJK OOK: Dít zijn de details die je nog niet wist over de trouwjurk van Meghan Markle:





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail en Metro UK. Beeld: ANP