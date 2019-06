Meghan Markle breekt traditie met déze hippe kinderwagen

Meghan Markle heeft een belangrijke traditie van het Britse koningshuis doorbroken. In plaats van de royal baby in een ouderwets model voort te duwen zoals Kate Middelton deed, rijdt zij Archie rond in een moderne kinderwagen.

En dat is nog niet alles, want het is een Nederlands merk. De koninklijke baby heeft namelijk een Bugaboo als kinderwagen.

Advertentie

Kinderwagen Meghan Markle

De Britse krant The Sun schrijft dat de Hollandse wagen al langere tijd in Frogmore Cottage stond. Het zou een cadeautje van een goede vriendin van Meghan Markle zijn geweest. De vriendin in kwestie zou de wagen ook gebruikt hebben voor haar kinderen. Ze deed de wagen cadeau nog voor Meghan bevallen was.

Model

De keuze voor deze kinderwagen is vrij begrijpelijk voor Meghan Markle en prins Harry, gezien het een Bugaboo Fox betreft. Dit model is ideaal wanneer je als ouders geregeld op reis moet. Je kunt op het frame namelijk gemakkelijk een reiswieg bevestigen, en de moderne wagen omtoveren tot buggy én liggende wandelwagen.

Beroemde kinderen

De Bugaboo Fox van Meghan Markle is ook onder andere grote wereldsterren geliefd. Zo gebruikten onder meer Victoria Beckham, presentator James Corden en zijn vrouw Julia Carey en actrice Gwyneth Paltrow de wagen voor hun beroemde kinderen. Goedkoop is het karretje niet, hij kost €1184,-.

Meghan Markle’s £1.2k Bugaboo pram is for posers who want to flaunt their wealthhttps://t.co/r4XVqlVyIR pic.twitter.com/0ClBJe9Uo5 — The Scottish Sun (@ScottishSun) 31 mei 2019

De kinderwagen die Kate gebruikte:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nouveau, The Sun. Beeld: ANP