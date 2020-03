Meghan Markle laat hoofden draaien in knalblauwe jurk

Meghan Markle en prins Harry maakten donderdag hun rentree in de schijnwerpers. Het was voor het eerst dat het royalty koppel een werkbezoek deed sinds de bekendmaking dat ze minder bij het Britse koningshuis betrokken zullen zijn. Meghan deed dat in een zeer opvallende knalblauwe jurk.

En deed daarmee de hoofden draaien.

Het koppel bracht een bezoek aan de jaarlijkse uitreiking van de Endeavour Fund Awards. Dit is een jaarlijkse ceremonie ter ere van gewonde militairen die bijzondere sportprestaties hebben neergezet. De ceremonie is erg belangrijk voor de hertog Sussex. Dit komt omdat Harry zelf ook in het leger diende. Sinds zijn uitzetting naar Afghanistan zet hij zich actief in voor veteraan-gerelateerde werkzaamheden.

Allebei in blauw

Het was het 4e jaar op rij dat de awards werden uitgereikt, een moment dat prins Harry en Meghan Markle niet wilden missen, Dus maakten zij er donderdagavond hun opwachting, en dat deden ze niet zonder de nodige glamour mee te nemen. Voor de gelegenheid droeg prins Harry een klassiek marineblauw pak met bijpassende blauwe stropdas.

Victoria Beckham

Meghan Markle koos ook voor blauw, maar dan een zeer opvallende variant van de kleur. Geen babyblauw of nachtblauw, maar opvallend knalblauw. De strakke jurk komt uit de nieuwe collectie van voormalig Spice Girl Victoria Beckham. Een gewaagde look voor de hertogin van Sussex, waar dan ook veel over gesproken wordt op Twitter.

Sis is GLOWING #Meghanmarkle this is what happens when you cut toxicity out of your life!!! The bodycons are back #duchessofsussex pic.twitter.com/5OKB4nLyiT — 👑 (@OStylings) March 5, 2020

The glo you get when you kick negative and toxic people out of your life. #MeghanMarkle

Meghan and Harry are GLOWING to the heavens and beyond darling!! pic.twitter.com/idKGI7hQdb — Prossy (@Pkakooza) March 6, 2020

🎶Six inch heels, she walked in the club like nobody’s business

Goddamn, she murdered everybody and I was her witness🎶 -Beyonce#MeghanMarkle pic.twitter.com/ipjFpF76WC — d.b.🌸 (@DBrown99944) March 6, 2020

Bron: AD. Beeld: Brunopress