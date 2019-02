Mamma mia: dít bedrag telde Meghan Markle neer voor haar babyshower

Een gezellig theekransje in een Londens café? Ben je mal. Als je Meghan Markle heet en hoogzwanger bent, vlieg je natuurlijk naar New York voor je babyshower.

In een privéjet met woon- en kookgedeelte welteverstaan. Aldaar boek je een ultraluxe penthouse met uitzicht over Central Park en laat je vriendinnen Serena Williams en Amal Clooney je eens flink in de watten leggen.

Lekker luxe

Zo is het volgens de Daily Mail gegaan. Het zes uur durende vliegreisje naar The Big Apple kostte de hertogin een duizelingwekkende €220.000. Logisch wel, want wat wil je met een luxe woonkamer, douche en keuken aan boord. Voor de babyshower koos Meghan voor het luxe The Mark Hotel in Manhattan. Prijskaartje? Zo’n €66.000 per nacht. Maar dan heb je ook wat. Namelijk: 5 slaapkamers, 4 open haarden, 6 badkamers, een diner- én een woonruimte. Om nog maar te zwijgen over het uitzicht over Central Park. De suite is naar schatting de duurste hotelkamer van de Verenigde Staten. Verbaast ons niks.

Flink uitpakken

De babyshower werd georganiseerd door Meghans beste vriendinnen; tennisster Serena Williams en juriste (en vrouw van) Amal Clooney. Ook tv-persoonlijkheid Gayle King, ontwerpster Misha Nonoo en Suits-actrice Abigail Spencer waren van de partij. Met zo’n gastenlijst weet je natuurlijk dat de cadeautjes niet gaan tegenvallen. Wat Meghan zoal mee naar huis neemt? Een kinderfietsje, een badje en een reiswieg. Naar verluidt gaf Serena het grootste cadeau: zij betaalde de kosten van het hotel. Tijdens een lesje bloemschikken genoten de gasten van heerlijke desserts, gemaakt door sterrenchef Jean-Georges Vongerichten. Als bedankje gaf Meghan iedereen een koffer van het merk Away cadeau.

Babyliefde

Het babyfestijn kostte bij elkaar ruim €440.000. Kensington Palace bevestigt dat het een persoonlijk uitje betrof en Meghan het dus helemaal zelf gefinancierd heeft. Wij weten in ieder geval zeker: de kleine, koninklijke spruit gaat straks niks tekortkomen.

Bron: Vogue. Beeld: ANP