Meghan Markle straalt in compleet zwarte outfit op laatste werkdag voor de bruiloft

Over drie weken is de dag daar: de dag van de royal wedding. De afgelopen weken hebben Harry en Meghan het goed druk gehad, maar de komende weken zullen de twee zich niet meer bij grote evenementen laten zien.

Harry en Meghan mogen de komende weken namelijk van een rustige periode genieten zodat ze zich voor kunnen bereiden op de grote dag. Kensington Palace heeft de komende weken geen evenementen voor de twee op de agenda staan. In april zat hun agenda overvol, dus ze kunnen wel wat rust gebruiken voor de royal wedding op 19 mei.

Zwarte outfit

Afgelopen woensdag was het stel voor het laatst aanwezig bij een dienst in de Westminster Abbey. Voor hun laatste grote evenement als verloofd stel koos Meghan voor een compleet zwarte outfit. Een mooi contrast met de (waarschijnlijk) witte jurk die ze over drie weken zal dragen.

Bron: Elle.com. Beeld: Getty.