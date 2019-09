Meghan Markle lanceert kledinglijn voor solliciterende vrouw

Meghan Markle heeft donderdag in Londen haar eigen kledinglijn gelanceerd. Deze lijn heeft ze in samenwerking met liefdadigheidsorganisatie Smart Works gemaakt. De kleding is speciaal ontworpen om werkzoekende vrouwen zelfvertrouwen te geven tijdens hun sollicitatiegesprekken.

Meghan Markle bezocht de stichting Smart Works verschillende keren. De stichting biedt solliciterende vrouwen gratis kleding, maar die vond Meghan niet altijd passend. Daarom besloot ze een kledinglijn te ontwerpen speciaal voor werkzoekende vrouwen. Voor elk verkocht kledingstuk doneert ze een kledingstuk aan Smart Works. Zo komt daar mooiere, geschiktere kleding te hangen.

Betekenisvol werk

“Sinds mijn verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk is het heel belangrijk voor mij geworden om gemeenschappen en organisaties te ontmoeten die betekenisvol werk doen en om ze op welke manier dan ook te helpen om hun bereik te vergroten”, aldus Meghan.

Dankwoord

Meghan ontwierp de 5-delige lijn in samenwerking met 4 modemerken: John Lewis & Partners, Marks & Spencer, Jigsaw en designer Misha Nonoo. Ze bedankt de merken op Instagram. De lijn zal slechts 2 weken te koop zijn.

Bron: HLN. Beeld: ANP