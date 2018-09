Bijzondere carrièreswitch voor Meghan Markle

De Hertogin van Sussex brengt namelijk een kookboek uit. En ja, dat lees je goed. Het eerste soloproject van de echtgenote van Prins Harry is meteen een héél bijzonder project.

Alle opbrengsten van het boek gaan naar de slachtoffers van de Grenfelltoren in Londen, die in juni 2017 werd verwoest door een brand. Hiermee wil Meghan de slachtoffers financieel steunen.

Grenfelltoren

Tijdens de brand kwamen 72 mensen om het leven en werd een groot aantal bewoners met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Meghan woonde nog in Canada toen ze het verschrikkelijke nieuws te horen kreeg, maar met haar hart op de goede plaats, wilde ze meteen helpen.

Community Kitchen

In januari dit jaar bracht Meghan Markle al een bezoek aan de ‘Community Kitchen’. Een gemeenschappelijke keuken die is opgericht door vrouwen van de Al Manaar-moskee in West-Londen. De ‘Community Kitchen’ werd een plek voor de slachtoffers om samen te rouwen, te huilen, te lachen en te koken.

Meghan Markle: ‘Dit is meer dan een kookboek’

Een jaar na de verwoestende brand brengt ze een kookboek uit. Met de opbrengsten hoopt ze de slachtoffers van de Grenfelltoren uit financiële nood te kunnen helpen. Het kookboek, genaamd ‘Together: Our Community Cookbook’, is volgens Meghan meer dan alleen een kookboek. Ze noemt het “Een verhaal van vriendschap en saamhorigheid, waarbij de 50 recepten de mens dichter naar elkaar toe brengen.”

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, ‘Together: Our Community Cookbook’, which celebrates the power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 september 2018

United by their passion for food and cooking as a way of strengthening communities, The Duchess of Sussex and the women of the Hubb Community Kitchen are pleased to share ‘Together: Our Community Cookbook’ #CookTogether pic.twitter.com/RSFD7ChD9E — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 september 2018

‘Together: Our Community Cookbook’ wordt op donderdag 20 september officieel aangekondigd door Meghan Markle en de vrouwen van de Community Kitchen in Kensington Palace.

Bron: Dailymail & Flair.be. Beeld: ANP.