Meghan Markle maakt haar eerste publieke optreden na geboorte Archie

Na de bekendmaking van de geboorte van baby Archie, is Meghan niet meer in het openbaar verschenen. Het was dan ook maar de vraag of ze vandaag aanwezig zou zijn bij Trooping the Colour, een jaarlijks terugkerende ceremonie ter ere van de verjaardag van Queen Elizabeth.

Tot grote vreugde van het Britse publiek maakte Meghan vandaag toch nog haar opwachting. De hertogin van Sussex zat samen met haar man prins Harry in één van de koetsen die deelnamen aan de parade.

Uitzondering

Eerder deze week was Meghan nog dé grote afwezige bij het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump, maar voor de verjaardag van Queen Elizabeth maakte ze maar al te graag een uitzondering. En daar was het Britse publiek héél blij mee.

