Meghan Markle over online nepnieuws: “Ik was de meest gehate persoon”

In de podcast Teenager Therapy praatten Meghan Markle en prins Harry zaterdag over mentale gezondheid ter ere van World Mental Health Day. Daarin sprak Meghan Markle over het negatieve nepnieuws dat vorig jaar over haar werd verspreid. “Ik was de meest gehate persoon ter wereld”, zegt ze daarover.

Vorig jaar werd er op internet veel haat uitgestort over Meghan Markle. En dat viel haar zwaar. In de podcast Teenager Therapy praat de voormalig actrice over die periode. “Het is heel schadelijk voor je mentale gezondheid als mensen dingen over je zeggen die niet waar zijn.”

Nepnieuws

Ter ere van World Mental Health Day blikt Meghan terug op de afschuwelijke periode en het effect dat het op haar heeft gehad. Ze had het namelijk behoorlijk zwaar met al het nepnieuws dat over haar verspreid werd. “Ik kan niet eens beschrijven hoe je je dan voelt.”