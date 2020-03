Meghan Markle ondanks getroffen maatregelen wéér onder vuur

Meghan Markle en prins Harry deden eind 2019 een stapje terug van hun verplichtingen aan het Britse koningshuis om de Britse pers te ontvluchten. Deze maatregel lijkt echter niet voldoende te zijn, want Meghan ligt wéér onder vuur.

Het koningspaar verdeelt hun tijd momenteel tussen Engeland en Noord-Amerika.

Advertentie

Roddelpers

Vanaf het moment dat Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met prins Harry, was ze het mikpunt van de roddelpers. De ene na de andere roddel verscheen over de Duchess of Sussex in de kranten, waardoor zij en Harry zich genoodzaakt voelden maatregelen te treffen. Ze maakten wereldkundig een stapje terug te doen van ál hun koninklijke verplichtingen, en lieten weten zich meer bezig te willen gaan houden met liefdadigheidswerk.