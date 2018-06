Meghan Markle is vandaag voor het eerst zonder haar man prins Harry op stap. Althans, voor een officiële koninklijke gelegenheid dan.

Meghan Markle mocht koningin Elizabeth vergezellen om een nieuwe brug, de Mersey Gateway Bridge, te openen. De brug ligt ver van Londen vandaan, namelijk tegen de grens met Wales, en daarom pakten de koningin en de hertogin woensdag al samen de ‘Royal Train’ die kant op. En dat is bijzonder, want deze trein wordt normaal uitsluitend door de koningin en haar zoon prins Charles gebruikt. Harry en William hebben bijvoorbeeld nog nooit met hun oma mee mogen rijden.

Givenchy

Enfin, opvallend was dat Meghan Markle er weer prachtig uitzag in een adembenemende, bijna witte jurk mét spectaculaire cape. Onze vermoedens klopten, ook deze creatie is van Givenchy, hetzelfde Franse modehuis dat zich ontfermde over de trouwjapon van Meghan Markle.

De creatie is ook dit keer weer speciaal voor Meghan gemaakt en dus nergens te koop. Alsof wij die jurk trouwens ooit hadden kunnen betalen, maar dat terzijde.

Gelukkig is hier een selectie van witte en lichte jurken die wat beter binnen ons budget past:

Beeld: Getty.