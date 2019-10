Meghan Markle verrast haar jongere penvriendin met een lief gebaar

Prins Harry had donderdag een belangrijke taak tijdens zijn bezoek aan de Nottingham Academy. Naast het verwerven van aandacht voor geestelijke gezondheidszorg, moest hij een persoonlijke boodschap van zijn vrouw doorgeven aan de 14-jarige Aleyna Genc.

Aleyna schrijft al 2 jaar lang brieven heen en weer met de hertogin van Sussex. Het contact tussen de 2 ontstond toen het meisje eiwitstraaltherapie onderging na het verslaan van een hersentumor tijdens haar jeugd.

Advertentie

Grote voorbeeld

Aleyna voelde destijds dat ze haar verhaal moest doen aan haar grote voorbeeld, Meghan. Ze zag op televisie de hertogin een toespraak houden bij de VN waarin ze vertelde trots te zijn dat ze vrouw en feminist is. Aleyna was geïnspireerd, schreef een brief en sindsdien zijn Meghan en Aleyna penvriendinnen geworden.

Tekst gaat onder de foto verder.

Archie

Op het evenement zocht Harry Aleyna op en nam haar apart op een rustige plek. Aleyna gaf Harry een speelgoedhond voor baby Archie. “Hij zei dat hij het een fijn cadeau vond omdat hij de afgelopen dagen niet had geslapen omdat hij Archie miste”, zei Aleyna achteraf tegen de Amerikaanse pers.

Lief cadeau

Harry gaf op zijn beurt het meisje een spraakopname waarop Meghan een persoonlijke boodschap had ingesproken en haar veel sterkte wenste met de therapie. Dat is even wat anders dan 2 jaar lang brieven heen en weer schrijven. “Het was echt geweldig”, zei het meisje daarna. “Ik heb hier altijd van gedroomd. Daarna knuffelde Harry mij nog, hij was echt zo anders dan ik verwachtte.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Harpersbazaar. Beeld: ANP