Meghan Markle praat voor het eerst over haar relatie met prins Harry

Dat Meghan Markle een relatie heeft met prins Harry weten we al een tijdje. Maar tot nu toe hield de Canadese actrice haar lippen stijf op elkaar. In een interview in Vanity Fair doet ze voor het eerst een boekje open over hun relatie.

Meghan en Harry hebben elkaar ongeveer een jaar geleden via vrienden ontmoet. Sindsdien liggen de twee onder het vergrootglas van de media. “Het is een uitdaging”, zegt Meghan, “maar ik krijg veel steun, zowel van beveiliging als van Harry.”

Dezelfde persoon

“Het is heel simpel”, vervolgt Meghan. “Aan het eind van het liedje zijn we 2 mensen die van elkaar houden. De eerste 6 maanden hebben we onze relatie stilgehouden, toen het in het nieuws kwam is er voor ons niets veranderd. Het enige dat is veranderd, is de perceptie van het publiek. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik heb me nooit laten definiëren door mijn relatie.”

Bijzondere dingen

“Ik weet zeker dat er een tijd zal zijn dat we in de schijnwerpers moeten stappen, maar voor nu is de tijd die we samen doorbrengen echt van ons. Dat maakt het ook zo speciaal, we maken herinneringen, ervaren bijzondere dingen samen en daar heeft niemand iets mee te maken. We zijn gelukkig, dat is het voornaamste”, aldus de actrice.

Bron: Vanity Fair. Beeld: Getty