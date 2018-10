Zó hebben we Meghan en Harry nog nooit gezien

Meghan en Harry zijn momenteel op werkbezoek in Australië. Alhoewel, werk? De ouders in spe genieten en ontspannen volop.

En zo relaxed en hartelijk als ze vandaag waren bij een bijzonder evenement op Bondi Beach in Australië, hebben we de twee eigenlijk nog nooit gezien.

Knuffelen

Een gemeenschap genaamd One wave is all it takes nodigde de Duke en Duchess uit om een sessie bij te wonen waarin ze met een groep mensen over geestelijke gezondheid praten. Van iedere leeftijd en of je nu een normale sterveling of een royal bent. En ja, daar waren Meghan en Harry wel voor te porren. Ze schopten hun schoenen uit, kregen een bloemenkrans om hun nek en ploften met alle flamboyant geklede en opgemaakte deelnemers neer in het zand. Dat leverde ontzettend vrolijke kiekjes op, waarop Meghan – gehuld in een perfecte jurk voor op het strand – onder meer aan Harry’s oor frummelt en over haar buik streelt. Ook lapten ze wederom het protocol aan hun laars door met de mensen te knuffelen.

Zwangerschap en Diana

Tijdens de therapeutische sessie zou Meghan ook openhartig verteld hebben over haar zwangerschap. Zo zei ze volgens Daily Mail tegen een andere zwangere vrouw in de groep dat het ‘meer voelde als een jetlag’. En Harry zou lof gekregen hebben voor het feit dat hij al eerder openhartig was over zijn psychische problemen na de dood van prinses Diana.

Lange reis

Meghan en Harry reizen samen nog tot en met 31 oktober door Australië, Nieuw-Zeeland- Tonga én Fiji. Daarbij hebben ze 76 afspraken op de agenda staan, waaronder de Invictus Games van 20 tot 27 oktober in Sydney. Pittig, zeker als je zwanger bent. Maar het lijkt hartstikke goed te gaan met de mama in spe. Meer lezen over Meghan Markle?

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP

