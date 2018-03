Meghan Markle schiet in de lach om prins Harry tijdens kerkdienst

Meghan Markle doet haar uiterste best om in te burgeren in haar koninklijke schoonfamilie. Ze kon haar gezicht tijdens een kerkdienst in Westminster Abbey alleen niet helemaal in de plooi houden.

En daar zijn beelden van.

Eerste keer met Queen Elizabeth

Meghan mocht deze week voor het eerst bij een publieke aangelegenheid verschijnen met Queen Elizabeth. Het was een kerkdienst in Westminster Abbey, ter gelegenheid van Commonwealth Day – de dag waarop Queen Elizabeth de 53 landen van het verbond Gemenebest toespreekt.

Zingen

Ook werden er kerkelijke liederen gezongen, zoals God save the Queen en Guide me o thou great redeemer. Prins Harry zingt uit volle borst mee, en dat probeert Meghan bescheiden ook te doen. Nu is er een video opgeduikeld waarop te zien is dat ze haar lach niet in kan houden als ze draad even kwijtraakt – net als haar verloofde aan haar zijde. Wat komt ze er weer heerlijk charmant mee weg. Kijk en lach mee:

Nice moment when Prince Harry’s deep singing in @wabbey amuses Meghan Markle during ‘Guide Me O Thou Great Redeemer’ #CommonwealthDay pic.twitter.com/Ih1DvNYpYc — Chris Ship (@chrisshipitv) 12 maart 2018

Bron: Twitter. Beeld: Twitter