Waarom Meghan Markle toch ineens prinses wordt genoemd

Een jaar geleden stapten prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Met het ja-woord werd Meghan niet alleen de vrouw van prins Harry, maar kreeg ze ook de titel hertogin van Sussex. Of toch prinses?

In Nederland krijgt de vrouw van een prins automatisch de titel prinses, maar in Engeland zit dat iets anders in elkaar. Daar krijg je in eerste instantie alleen de titel prinses als je bent geboren in de koninklijke familie. Toch staat er op de geboorteakte van de kleine prins Archie bij de functie van Meghan ‘Princess of the United Kingdom’. Hoe zit dat precies?

The newly released birth certificate of Archie Harrison Mountbatten-Windsor, son of the Duke and Duchess of Sussex, shows that he was born at the private Portland Hospital in Westminster. His father’s job is listed as ‘Prince of the United Kingdom’ and his mother’s as ‘Princess.’ pic.twitter.com/uXqpO3ZwX0 — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 17 mei 2019

Titel

Toen Meghan trouwde met Harry kreeg ze de formele titel ‘Her Royal Highness, Princess Harry of Wales’. Daarom staat deze titel wel op de geboorteakte, maar zal ze nooit prinses genoemd worden. Voor Kate geldt dit ook, maar alleen tot Charles of William koning wordt. Wanneer Charles koning wordt, krijgt Kate als vrouw van de kroonprins de titel ‘prinses van Wales’. Wanneer haar man op de troon zit, zal zij zichzelf ‘Hare Majesteit Koningin-Gemalin Catherine VI’ mogen noemen. In dat geval wordt George weer de nieuwe prins van Wales. En zo gaat dat dan door.

