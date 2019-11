Dit is de reden dat Meghan Markle de Britse pers aanklaagt

Nadat er allerlei onjuistheden over Meghan Markle in verschillende kranten zijn gepubliceerd, sleept de vrouw van Harry de betreffende kranten voor de rechter. Om welke onjuistheden het precies gaat, was onduidelijk. Maar dinsdag is naar buiten gebracht welke roddels de emmer deden overlopen.

De BBC meldt dat het om de Britse kranten The daily mail én Mail on Sunday gaat.

Negatieve berichten

De betreffende kranten zouden volgens Meghan Markle opzettelijk allerlei negatieve berichten gepubliceerd hebben. Ze kopten onterecht dat ze van Britse belastingcenten een badkuip van 5000 pond liet installeren in Frogmore Cottage. Ook schreven ze dat ze 500.000 pond uitgaf aan het geluiddicht maken van de villa, en een yogastudio, oranjerie en tennisbaan liet bouwen van belastinggeld.

Onjuistheden

De andere aanklacht gaat over de brief die Meghan naar haar vader schreef. Deze werd onderschept door de krant en in delen gepubliceerd, waardoor Meghan wederom in negatief daglicht werd geplaatst. En daarnaast wil Meghan dat de onjuistheden rondom de uitgaven voor haar babyshower worden rechtgezet. Ze zou veel minder hebben uitgegeven dan de kranten kopten.

Aanklacht

Ondanks de aanklachten laat Mail on Sunday het er niet bij zitten. “Niets in die zaak doet onze positie veranderen”, meldt een woordvoerder aan BBC. De krant laat dan ook weten ‘met kracht’ tegen de aanklachten in te gaan.

