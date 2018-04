‘Meghan Markle had nog een relatie tijdens haar blind date met prins Harry’

Over een paar weken staat de grote bruiloft van prins Harry en zijn Amerikaanse schone, Meghan Markle, op de planning.

Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin, die dacht dat de twee wel een match zouden zijn.

Vakantie dan maar

Maar nu blijkt dat tijdens hun eerste ontmoeting, Meghan niet ‘helemaal vrijgezel’ was. Volgens bepaalde bronnen was ze toen nog samen met chefkok Cory Vitiello. Toch wist Meghan het al gauw zeker: ze koos duidelijk voor Harry. Al na twee afspraakjes gingen de twee samen naar Botswana, op reis.

Het lijkt prins Harry allemaal niet zoveel uit te maken. Hij is zeker van zijn zaak en kan niet wachten tot ze officieel lid is van de Britse koninklijke familie: “We zijn een fantastisch team. Ze zal ongelofelijk goed zijn in haar rol”.

Bron: Grazia. Beeld: ANP