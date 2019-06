Zó maakt Meghan Markle haar rentree na haar zwangerschapsverlof

Meghan Markle is momenteel nog aan het genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. De hertogin heeft haar verlof echter even onderbroken; ze maakte zaterdag haar eerste publiekelijke optreden sinds de geboorte van baby Archie.

De reden voor haar uitstapje buiten de deur? De verjaardag van koningin Elizabeth.

Verjaardag

Ieder jaar viert koningin Elizabeth haar verjaardag tegelijkertijd met het event Trooping The Colour. Dit event is al jarenlang vaste prik en wordt gehouden ter ere van de verjaardag van de koningin. Kersverse moeder Meghan kon deze feestelijke gebeurtenis niet missen, en kroop voor de gelegenheid dus even uit haar babybubbel.

Rondje met de koets

Zoals gebruikelijk werd de koninklijke familie rondgereden in de prachtige zwarte koets. Meghan zat samen met manlief prins Harry, schoonzus Kate Middleton en Camilla in de koets.

Blauw ensemble

De koninklijke familie reed in de koets langs alle hordes mensen, die zich langs de weg verzameld hadden. Meghan zag er stralend uit in een donkerblauw ensemble. Op haar hoofd prijkte een opvallend hoedje, in een bijpassende blauwe kleur. Wat een plaatje!

Meghan, Duchess of Sussex, makes her first appearance at a public engagement since the birth of her son, Archie Harrison, at Trooping the Colour, a celebration of the Queen’s official birthday. https://t.co/7XMXHfZ4b4 pic.twitter.com/UhxFjbRgN6

— CNN International (@cnni) 8 juni 2019