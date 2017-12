15x zo verandert Meghans leven als ze een royal wordt

Het ene moment sta je op de set van Suits en het andere moment ben je verloofd met een Britse prins. Meghan Markle heeft een bewogen jaar achter de rug. Maar er gaat nog veel meer veranderen als ze in mei officieel lid wordt van het Britse koningshuis.

1. Meghan is geen actrice meer

In het tv-interview waarin ze hun verloving aankondigden, vertelde Meghan al dat ze stopt met acteren. Dat was natuurlijk een belangrijk deel van haar leven. Sinds 2011 speelde de actrice in 7 seizoenen van de advocaten-serie Suits.

2. Ze heeft voortaan áltijd beveiliging om zich heen

Hallo, bodyguards.

3. Ze mag geen selfies meer maken

Meghan moet zich nu aan een protocol houden, van hoe je op de foto gaat tot het zetten van een handtekening.

4. Ze krijgt terrorisme-training van de Special Air Service

Daar leert Meghan omgaan met vijandige situaties en simuleren ze zelfs een gijzeling.

5. Als ze op reis gaat, moet ze een geheel zwarte outfit meenemen

Voor het geval dat iemand plotseling overlijdt (het is wat morbide, maar waar).

6. Ze moet bij meerdere koninklijke evenementen aanwezig zijn

Zoals bij de parade voor verjaardag van koningin Elizabeth.

7. Ze wordt tante van prins George en prinses Charlotte

En natuurlijk van baby nummer 3. “Ik ben geen gewone tante, ik ben een coole tante”.

8. Ze mag geen Monopoly spelen

Echt waar. De royals worden blijkbaar veel te competitief, dus dit bordspelletje komt niet op tafel.

9. Meghan mag Harry’s hand niet meer vasthouden in het openbaar

Hoewel, dat moeten we nog maar zien. Het is niet de eerste keer dat Meghan en Harry zich niet aan het protocol hebben gehouden.

10. Ze moet gedoopt worden

Meghan is protestants, maar vóór haar huwelijk moet ze worden gedoopt om toe te kunnen treden tot de Church of England.

11. Ze wordt een Brits staatsburger

Dat heeft de koninklijke familie bevestigd.

12. Meghan moet haar cadeautjes op kerstavond uitpakken

En niet op eerste kerstdag, zoals ze gewend was. Dat is traditie bij de Britse koninklijke familie.

13. Zeg maar dag tegen avondjes stappen

En tegen yoga-sessies in bikini op het strand (nou ja, in elk geval kan ze daar geen foto’s meer van plaatsen).

14. Haar honden worden royalty

Meghan heeft officieel koninklijke pups in mei. Oorspronkelijk zouden haar beide honden mee verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk, maar een van de honden is te oud om te vliegen. Die viervoeter moest Meghan helaas achterlaten bij vrienden in Canada.

15. Ze moet de koningin volgen

Als de Queen opstaat, moet Meghan ook opstaan. Ze hebben elkaar trouwens al een paar keer ontmoet, koningin Elizabeth en Meghan. En naar verluid staat de koningin volledig achter het aanstaande huwelijk.

Meer lezen over het Koningshuis? Volg Libelle Royale op Facebook!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: ANP