Meghan Markle bezoekt Schotland in deze prachtige outfit

Gisteren maakten Meghan Markle en prins Harry meer details bekend over hun bruiloft op zaterdag 19 mei. Vandaag bezochten ze voor het eerst Schotland samen.

Meghan deed dit in een prachtige kasjmier wollen jas van het Britse Burberry met, heel toepasselijk, de kenmerkende Schotse ruit. Een broek van Veronica Beard en de East/West-tas van het Schotse merk Strathberry maakten haar outfit compleet.

We 💙 Tartan! Meghan brought loads of Britishness to her visit to Scotland today! What did you think? https://t.co/12Ti1iQbrK pic.twitter.com/iaJT8wLLi8 — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 13 februari 2018

Vierde officiële bezoek

Tijdens hun vierde officiële openbare optreden sinds bekendmaking van hun verloving gingen Meghan en Harry naar Edinburgh, de hoofdstad van Schotland.

Perfecte match met pony

Het paar kwam oog in oog kwam te staan met een Shetland pony, die dankzij zijn Schotse kleedje perfect matchte bij de look van Meghan. De pony probeerde aan de hand van Harry te knabbelen tot hilariteit van het koppel; dezelfde pony probeerde tijdens een eerder bezoek het boeket van koningin Elizabeth op te eten.

Harry and Meghan also got to meet @CplCruachan_IV the Shetland pony (and Regimental Mascot of The Royal Regiment of Scotland)🐴🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/CDVqiUoopy — Omid Scobie (@_mio) 13 februari 2018

Prince Harry and Meghan Markle meet a very special Shetland pony. Watch those fingers! 👇🏼 pic.twitter.com/S8c8ZfzBWA — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 13 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vogue. Beeld: ANP