Meghan Markle wordt vanaf mei dit jaar een echte Britse royal. Ze maakt daarom keuzes.

Voor de liefde is ze al verhuisd naar Engeland en is ze gestopt met acteren in de serie Suits.

Bedankje

Nu is ook bekend geworden dat ze al haar socialmediakanalen heeft verwijderd. Ze had meer dan 3 miljoen volgers op alleen al Instagram, maar vanwege haar nieuwe titel past dit niet meer bij haar. Ook haar Facebookaccount en Twitteraccount zijn vanaf vandaag afgesloten. Volgens het Britse koningshuis is Meghan ‘iedereen dankbaar die haar al die tijd trouw heeft gevolgd op social media’.

Als je nu zoekt op Instagram naar Meghan Markle, dan zie je dit:

Bron: BBC. Beeld: ANP